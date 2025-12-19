Siete de cada diez españoles perciben un empeoramiento en la seguridad de los peatones

Más del 70% de los españoles considera que la seguridad de los peatones está igual o ha empeorado respecto a años anteriores, según un estudio reciente sobre movilidad y seguridad vial. La percepción ciudadana apunta a una creciente preocupación por los riesgos en el espacio urbano, especialmente en entornos con alta densidad de tráfico.

Preocupación por el entorno urbano

El informe refleja que los encuestados señalan como principales factores de inseguridad el exceso de velocidad, la convivencia con vehículos de movilidad personal y el incumplimiento de las normas de circulación. Estas situaciones afectan de manera especial a colectivos vulnerables como personas mayores, niños y personas con movilidad reducida.

Los autores del estudio destacan la necesidad de reforzar las políticas de calmado del tráfico, mejorar la señalización y avanzar en un diseño urbano más centrado en el peatón. La percepción mayoritaria de estancamiento o retroceso en la seguridad pone de relieve la urgencia de medidas que garanticen desplazamientos más seguros.