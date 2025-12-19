Los Rolling Stones cancelan la gira europea de estadios en 2026 por la salud de Keith Richards

19 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los Rolling Stones han decidido cancelar los planes de una gira europea y británica por estadios en 2026 ante la imposibilidad de Keith Richards de comprometerse con un calendario prolongado por motivos de salud, según fuentes citadas en medios internacionales. La banda, que no había anunciado oficialmente fechas, manejaba propuestas para un tramo de varios meses que finalmente ha quedado descartado.

Un tour exigente que se queda en pausa

De acuerdo con las informaciones publicadas, el guitarrista —que convive con problemas como la artritis— trasladó sus dudas sobre afrontar la exigencia física de una larga gira, lo que llevó a frenar la planificación. La decisión no implica necesariamente un adiós a los directos: el entorno del grupo apunta a que podrían retomarse actuaciones cuando las condiciones lo permitan, aunque el formato de gran gira europea en 2026 se da por cancelado.

La cancelación llega tras la actividad reciente del grupo vinculada a Hackney Diamonds y en un momento en el que persistían las expectativas de un regreso a los grandes recintos europeos. Por ahora, no se han comunicado alternativas ni nuevas fechas, a la espera de que la banda concrete sus próximos pasos.