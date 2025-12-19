Los juzgados de Violencia sobre la Mujer reciben más de 53.000 denuncias en tres meses

19 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron 53.268 denuncias entre julio y septiembre de este año, lo que equivale a una media de 579 denuncias diarias, según los últimos datos oficiales del sistema judicial. Las cifras reflejan la persistencia de la violencia machista y la elevada carga de trabajo que asumen estos órganos especializados.

Alta presión sobre el sistema judicial

El volumen de denuncias pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de reforzar los recursos judiciales y de atención a las víctimas. Durante el tercer trimestre del año, los juzgados tramitaron miles de procedimientos relacionados con agresiones físicas, psicológicas y otros delitos vinculados a la violencia de género.

Los datos subrayan la importancia de las políticas de prevención y de los mecanismos de protección a las víctimas, así como de la coordinación entre juzgados, fuerzas de seguridad y servicios sociales. Las estadísticas se enmarcan en el seguimiento periódico que realizan las instituciones para evaluar la evolución de la violencia sobre la mujer en España.

