La UE apoyará a Ucrania con 90.000 millones sin usar activos rusos congelados

19 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los líderes de la Unión Europea han acordado destinar hasta 90.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, pero sin recurrir a los activos rusos congelados en territorio comunitario. El compromiso, alcanzado en el marco de las conversaciones entre los Veintisiete, busca garantizar apoyo financiero y militar a Kiev sin cruzar líneas jurídicas que generan división entre los Estados miembros.

Apoyo sostenido y cautela legal

La ayuda se canalizará a través de instrumentos ya existentes y nuevas aportaciones presupuestarias, con el objetivo de cubrir necesidades de defensa, reconstrucción y estabilidad macroeconómica. Varios países insistieron en mantener la cautela respecto al uso de bienes rusos inmovilizados, ante las dudas legales y el temor a posibles precedentes que puedan afectar a la seguridad jurídica y a los mercados financieros.

El acuerdo refuerza el mensaje de respaldo político a Ucrania en un contexto de guerra prolongada, al tiempo que evidencia las diferencias internas sobre cómo financiar ese apoyo. La UE continuará evaluando opciones, pero por ahora descarta emplear directamente los activos rusos congelados como fuente principal de financiación.