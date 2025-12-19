La AEMET prevé una Navidad fría y lluviosa

19 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que la Navidad estará marcada por el frío y las lluvias en gran parte de España, después de un fin de semana de carácter plenamente invernal, con nieve, precipitaciones generalizadas y temperaturas máximas que podrían no superar los –8 ºC en zonas del centro.

Descenso térmico y episodios de nieve

Según la previsión, la entrada de aire frío provocará un acusado descenso de las temperaturas, con heladas intensas en amplias áreas del interior y nevadas que podrían afectar tanto a zonas de montaña como a cotas relativamente bajas. Las lluvias se extenderán por buena parte del territorio, con especial incidencia en el norte y el oeste peninsular.

Aemet recomienda extremar la precaución ante posibles complicaciones en la circulación, especialmente en carreteras de montaña, y seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos. El episodio invernal se prolongará previsiblemente durante los primeros días de las fiestas, configurando un arranque de Navidad marcado por el frío y la inestabilidad.