El plan de reasentamiento concluye 2025 con 817 personas refugiadas acogidas

El Plan de Reasentamiento ha cerrado el año 2025 con la acogida de 817 personas refugiadas, tras la llegada del último grupo de 37 ciudadanos nicaragüenses, según han informado fuentes oficiales. Con esta incorporación se completa el cupo previsto para el ejercicio, en el marco de los compromisos internacionales de protección humanitaria.

Acogida y protección internacional

Las personas reasentadas proceden de contextos de especial vulnerabilidad y han sido seleccionadas en coordinación con organismos internacionales de protección de refugiados. El programa contempla no solo la llegada al país, sino también un proceso de acogida integral que incluye alojamiento, atención social, apoyo jurídico y medidas de integración.

Desde las administraciones implicadas se ha subrayado que el cierre del plan en 2025 consolida el papel del reasentamiento como una vía segura y ordenada para la protección internacional. Las autoridades han avanzado que el programa continuará en próximos años, adaptándose a las necesidades humanitarias y a los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional.