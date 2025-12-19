El Consejo de Arquitectos convoca la V edición de los Premios Arquitectura

19 Dic 2025

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha convocado la quinta edición de los Premios Arquitectura, unos galardones que reconocen obras y proyectos basados en valores universales y sociales. La iniciativa busca destacar el papel de la arquitectura como herramienta de transformación social, cultural y medioambiental.

Arquitectura al servicio de la sociedad

Según ha informado el CSCAE, los premios valorarán criterios como la sostenibilidad, la inclusión, la innovación, la cohesión social y el respeto al entorno, más allá de los aspectos puramente formales. Podrán optar a los galardones proyectos de edificación, urbanismo, rehabilitación o espacio público que hayan demostrado un impacto positivo en la vida de las personas.

La convocatoria forma parte del compromiso del Consejo de Arquitectos con una arquitectura responsable y alineada con los grandes retos contemporáneos. Las bases establecen un calendario de presentación de candidaturas y un proceso de selección que culminará con la entrega de los premios en un acto institucional previsto para los próximos meses.

