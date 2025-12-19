El Benidorm Fest 2026 refuerza sus incentivos pese a no dar pase a Eurovisión

El Benidorm Fest 2026 se celebrará sin otorgar billete directo a Eurovisión, pero ampliará sus incentivos para los participantes con nuevos premios vinculados a la industria musical internacional. Entre ellos, la posibilidad de grabar en Miami con un “super productor” y un acuerdo de visibilidad y apoyo con Spotify, según ha anunciado la organización.

Impulso a la proyección internacional

La edición de 2026 apuesta por consolidar el festival como una plataforma de lanzamiento y desarrollo artístico, más allá de su conexión con el certamen europeo. La grabación en Miami busca facilitar el acceso a mercados internacionales y a circuitos profesionales de alto nivel, mientras que la colaboración con Spotify permitirá potenciar la difusión de los temas participantes y el posicionamiento de los artistas en el entorno digital.

Con estos cambios, RTVE y la organización del Benidorm Fest reorientan el formato hacia un modelo centrado en la promoción de talento y la industria musical, manteniendo el escaparate mediático del festival. Los detalles sobre las bases, el calendario y los criterios de selección se darán a conocer en las próximas semanas.