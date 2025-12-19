Cultura adquiere dos obras de Luisa Roldán para el Museo Nacional de Escultura y el Prado

El Ministerio de Cultura ha adquirido dos obras de la escultora barroca Luisa Roldán, conocida como La Roldana, que pasarán a formar parte de las colecciones del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y del Museo del Prado. La operación refuerza la presencia de una de las grandes figuras del Barroco español en las colecciones públicas estatales.

Refuerzo del patrimonio artístico

Las piezas, de alto valor histórico y artístico, permitirán ampliar la representación de la escultora sevillana, considerada una de las creadoras más relevantes de su tiempo y una figura clave en la escultura del siglo XVII. La incorporación de las obras responde a la política del Ministerio de Cultura de enriquecer los fondos de los museos nacionales y de corregir desequilibrios históricos en la visibilidad de mujeres artistas.

Con esta adquisición, ambas instituciones refuerzan su discurso expositivo en torno al Barroco español y a la producción escultórica de la época. Las obras serán integradas en los recorridos permanentes de los museos, donde quedarán a disposición del público y de la comunidad investigadora.