‘Sirat’, de Oliver Laxe, supera el primer corte de los Oscar en cinco categorías

17 Dic 2025 por Redacción Irispress

La película Sirat, dirigida por Oliver Laxe, ha superado el primer corte de selección de los premios Oscar en un total de cinco categorías, según ha confirmado la Academia de Hollywood en la publicación de sus listas preliminares. El filme continúa así su camino en la carrera hacia las estatuillas, situándose entre los títulos que siguen en competición en esta fase inicial del proceso.

Presencia destacada en la carrera hacia Hollywood

Aunque el pase del primer corte no garantiza la nominación final, supone un paso relevante en el recorrido de la cinta dentro de los premios más importantes de la industria cinematográfica. Sirat ha logrado mantenerse en varias categorías, lo que refuerza su visibilidad internacional y el reconocimiento al trabajo creativo y técnico del equipo encabezado por Laxe.

El director gallego consolida con este avance su proyección en el panorama cinematográfico internacional, tras una trayectoria marcada por el reconocimiento en festivales de prestigio. Las nominaciones definitivas se darán a conocer en las próximas semanas, cuando se concrete si Sirat logra finalmente entrar en la lista final de candidatas a los Oscar.