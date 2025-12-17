Rusia afirma que las propuestas de Ucrania al plan de EE UU mostrarán la voluntad de paz de Zelenski

El Gobierno de Rusia ha asegurado que las propuestas que Ucrania presente en relación con el plan impulsado por Estados Unidos servirán para medir la voluntad real de paz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Moscú sostiene que la respuesta de Kiev permitirá evaluar si existe una disposición efectiva a avanzar hacia una solución negociada del conflicto.

Expectación ante la respuesta de Kiev

Según declaraciones de responsables rusos, las iniciativas planteadas por Washington abren un marco que, a su juicio, debería ser aprovechado para reducir la escalada bélica. En este contexto, Rusia considera que las condiciones y contrapropuestas que formule Ucrania serán determinantes para comprobar su compromiso con un eventual proceso de diálogo.

Desde Kiev, por el momento, no se han concretado los términos de su respuesta, mientras que Estados Unidos continúa promoviendo contactos diplomáticos con las partes implicadas. Las declaraciones rusas se producen en un momento de estancamiento en el frente y de intensificación de los esfuerzos internacionales por explorar vías que conduzcan a un alto el fuego.