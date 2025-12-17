Los nacimientos repuntan en España, aunque siguen muy por debajo de los niveles de 2019

17 Dic 2025 por Redacción Irispress

El número de nacimientos en España ha registrado un ligero repunte en los diez primeros meses del año, con 2.738 alumbramientos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, la cifra total continúa lejos de los niveles previos a la pandemia, con unos 34.000 nacimientos menos respecto al mismo tramo de 2019, según los últimos datos demográficos disponibles.

Recuperación limitada y tendencia de fondo

El incremento interanual apunta a una cierta estabilización tras años de caída continuada, aunque los expertos advierten de que se trata de una mejora moderada. La reducción acumulada desde 2019 refleja una tendencia estructural marcada por el retraso en la edad de maternidad, la precariedad laboral y las dificultades de conciliación y acceso a la vivienda.

Los datos confirman que, pese al repunte puntual, el descenso de la natalidad sigue siendo uno de los principales retos demográficos del país. Analistas y organismos públicos subrayan la necesidad de políticas de apoyo a las familias si se quiere revertir de forma sostenida esta evolución a medio y largo plazo.