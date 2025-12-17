La preocupación por la vivienda se dispara entre los españoles, según el Eurobarómetro

17 Dic 2025 por Redacción Irispress

La inquietud de los ciudadanos por el acceso a la vivienda sigue creciendo en España y ha aumentado diez puntos en apenas seis meses, según los últimos datos del Eurobarómetro. El estudio sitúa la vivienda como una de las principales preocupaciones sociales, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios y las dificultades para acceder tanto al alquiler como a la compra.

Una de las principales inquietudes sociales

El informe refleja que el problema de la vivienda gana peso de forma sostenida en la percepción ciudadana, especialmente entre los jóvenes y los hogares con rentas medias y bajas. El incremento de los costes, la escasez de oferta y la inestabilidad del mercado del alquiler aparecen como algunos de los factores que explican este repunte en la preocupación social.

Los datos del Eurobarómetro apuntan a que la vivienda se consolida como uno de los retos prioritarios para las políticas públicas, junto a cuestiones como el empleo o la inflación. El aumento de esta inquietud en un periodo tan corto evidencia, según los analistas, la urgencia de medidas que mejoren el acceso a una vivienda asequible en España.