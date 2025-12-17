La Fiscalía de Los Ángeles acusa de doble asesinato al hijo de Rob Reiner y estudia pedir la pena de muerte

La Fiscalía del condado de Los Ángeles ha presentado cargos por doble asesinato contra el hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner y de su esposa. El ministerio público considera además la posibilidad de solicitar la pena de muerte, una opción que queda abierta en función del desarrollo del proceso judicial y de las circunstancias agravantes del caso.

Cargos graves y proceso judicial en marcha

Según la acusación, el imputado está señalado como presunto responsable de la muerte de dos personas en unos hechos que continúan bajo investigación. La Fiscalía ha señalado que se trata de un delito especialmente grave, lo que justificaría la valoración de la máxima pena contemplada por la legislación del estado de California, donde la pena capital sigue vigente, aunque con una moratoria en las ejecuciones.

El acusado permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales, a la espera de futuras comparecencias ante el tribunal. El caso ha generado una notable atención mediática por la relevancia pública de la familia Reiner, aunque las autoridades han subrayado que el procedimiento se rige por los mismos criterios legales que cualquier otro proceso penal.