Éxito en el primer lanzamiento de satélites Galileo a bordo del Ariane 6

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha confirmado el éxito del lanzamiento de dos satélites Galileo en su primer vuelo operativo a bordo del cohete Ariane 6, marcando un hito en el programa espacial europeo. La misión despegó sin incidencias y permitió situar ambos satélites en la órbita prevista, reforzando el sistema europeo de navegación por satélite.

Un paso clave para el programa espacial europeo

El lanzamiento supone el estreno del Ariane 6 en una misión vinculada al programa Galileo, considerado estratégico para la autonomía tecnológica de Europa en el ámbito de la navegación y el posicionamiento global. Tras la separación correcta de los satélites, los equipos en tierra iniciaron las fases de verificación y puesta en servicio de los nuevos dispositivos.

Con esta misión, Europa avanza en la renovación de su capacidad de acceso al espacio y en el fortalecimiento de Galileo, que ofrece servicios de posicionamiento y sincronización a millones de usuarios civiles y profesionales. La ESA ha destacado que el éxito del vuelo abre la puerta a futuras misiones del Ariane 6 en los próximos meses.