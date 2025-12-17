Detenido el hijo de una mujer asesinada a puñaladas en Madrid

17 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido al hijo de una mujer asesinada a puñaladas en la madrugada de este lunes en Madrid. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la capital, donde los servicios de emergencia localizaron el cuerpo de la víctima con heridas de arma blanca y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Investigación abierta

Según fuentes policiales, el detenido se encontraba en el domicilio cuando llegaron los agentes y fue arrestado como principal sospechoso tras las primeras actuaciones. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del crimen, así como el contexto en el que se produjo el ataque.

El presunto autor ha sido puesto a disposición judicial mientras la Policía continúa recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el suceso ni sobre los antecedentes de los implicados.