Cultura destina 4,4 millones de euros a nuevos proyectos de diversidad cultural y lingüística

El Ministerio de Cultura ha concedido una nueva ayuda de 4,4 millones de euros destinada a financiar proyectos que promuevan la diversidad cultural y lingüística en España. La convocatoria se enmarca en las políticas públicas orientadas a reforzar la pluralidad cultural, el acceso a la cultura y la protección de las lenguas y expresiones culturales presentes en el territorio.

Apoyo a iniciativas culturales y creativas

Según ha informado el departamento que dirige Ernest Urtasun, las ayudas beneficiarán a iniciativas impulsadas por entidades culturales, asociaciones y proyectos creativos que fomenten la inclusión, el diálogo intercultural y la visibilización de la diversidad lingüística. Los proyectos seleccionados abarcan distintos ámbitos, como las artes escénicas, la creación audiovisual, la edición, la música o las actividades de mediación cultural.

El Ministerio subraya que esta línea de financiación busca reforzar el tejido cultural y garantizar que la diversidad cultural sea un eje central de las políticas públicas. Las ayudas forman parte de una estrategia más amplia para impulsar un sector cultural plural, sostenible y representativo de la realidad social del país.