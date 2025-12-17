ARCOmadrid 2026 refuerza su perfil internacional con un 66% de galerías extranjeras

La feria ARCOmadrid 2026 contará con una mayoría de participación internacional, ya que el 66% de las galerías participantes proceden del extranjero, frente al 34% de galerías españolas, según ha informado la organización del certamen. Los datos confirman la consolidación de la feria como uno de los principales encuentros del mercado del arte contemporáneo a nivel global.

Equilibrio entre escena nacional y proyección exterior

La presencia de galerías españolas mantiene un peso relevante dentro del conjunto, garantizando la visibilidad de la creación artística nacional y su conexión con coleccionistas, instituciones y profesionales internacionales. Al mismo tiempo, el elevado porcentaje de participación extranjera refuerza el carácter internacional de ARCOmadrid y su capacidad para atraer propuestas artísticas de distintos países y contextos culturales.

La edición de 2026 se celebrará en IFEMA Madrid y volverá a reunir a artistas, galeristas, comisarios y compradores en torno a un amplio programa expositivo y de actividades profesionales. La organización prevé que esta combinación de presencia nacional e internacional contribuya a fortalecer el posicionamiento de la feria en el calendario internacional del arte contemporáneo.