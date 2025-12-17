Acusado de 59 delitos el autor del ataque en la playa de Sídney

El hombre que protagonizó el asalto armado en una playa de Sídney junto a su padre ha sido acusado de un total de 59 delitos, entre ellos 15 cargos de asesinato, según han informado las autoridades australianas. Los hechos, que conmocionaron al país, se produjeron en una zona costera muy concurrida y provocaron una amplia operación policial.

Cargos de extrema gravedad

De acuerdo con la Fiscalía, la acusación incluye, además de los asesinatos, múltiples delitos relacionados con lesiones graves, uso de armas y alteración del orden público. Las autoridades sostienen que el ataque fue ejecutado de forma coordinada, lo que ha llevado a imputar también responsabilidades penales al padre del acusado, cuya situación judicial se analiza de manera separada.

El procesado permanece bajo custodia policial a la espera de su comparecencia ante el tribunal, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. El caso ha reabierto el debate en Australia sobre la seguridad en espacios públicos y los mecanismos de prevención frente a ataques violentos.