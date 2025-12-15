Uno de cada tres miembros del colectivo LGTBI+ ha sufrido problemas de vivienda en los últimos cinco años

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

El 34% de las personas LGTBI+ ha experimentado algún problema relacionado con la vivienda en los últimos cinco años, según un informe presentado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+). El estudio señala dificultades como el acceso al alquiler, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y situaciones de inestabilidad residencial.

Dificultades de acceso

Entre los principales problemas detectados figuran el rechazo por parte de propietarios, condiciones abusivas en los contratos y obstáculos económicos agravados por situaciones de vulnerabilidad laboral. La federación advierte de que estas dificultades afectan de forma más intensa a jóvenes, personas trans y migrantes dentro del colectivo.

Llamamiento institucional

Desde la FELGTBI+ reclaman medidas específicas en las políticas públicas de vivienda para combatir la discriminación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad. La organización subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y de sensibilización para prevenir prácticas excluyentes en el mercado inmobiliario.