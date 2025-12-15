La Universidad de Córdoba da a conocer los trabajos premiados en los Premios María Zambrano 2025

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado los trabajos ganadores de la edición 2025 de los Premios María Zambrano, unos galardones que reconocen la excelencia académica y la calidad investigadora en distintas áreas del conocimiento. El fallo ha sido hecho público tras la deliberación del jurado académico.

Reconocimiento académico

Los premios distinguen trabajos que destacan por su rigor metodológico, originalidad y aportación científica, y están dirigidos a fomentar la investigación y la producción intelectual entre la comunidad universitaria. La UCO ha subrayado el alto nivel de las candidaturas presentadas en esta edición.

Impulso a la investigación

Desde la universidad señalan que los Premios María Zambrano se han consolidado como una herramienta de impulso al talento investigador, especialmente entre jóvenes académicos. La entrega oficial de los galardones se celebrará en un acto institucional en las próximas semanas.