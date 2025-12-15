La policía investiga como homicidio la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

El cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su domicilio de Los Ángeles, según confirmaron este lunes fuentes policiales. Las autoridades han calificado el suceso como un “aparente homicidio”, a la espera de los resultados de la investigación y de la autopsia.

Investigación abierta

El hallazgo se produjo tras la intervención de los servicios de emergencia en la vivienda de la pareja. La Policía de Los Ángeles ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y no ha ofrecido por el momento detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil de los hechos.

Trayectoria reconocida

Rob Reiner fue una figura destacada del cine estadounidense, conocido por dirigir títulos de gran éxito y reconocimiento crítico. La noticia ha generado un fuerte impacto en la industria cinematográfica, a la espera de información oficial que permita aclarar lo sucedido.