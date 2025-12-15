La policía estima que los ladrones del Louvre dispusieron de menos de un minuto para huir

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

Las investigaciones sobre el robo ocurrido en el Museo del Louvre apuntan a que los autores dispusieron de menos de un minuto para ejecutar la huida, según fuentes próximas al caso. El análisis de las cámaras de seguridad y de los sistemas de alarma ha permitido reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos.

Análisis de las grabaciones

Los investigadores consideran que la rapidez de la operación fue clave para el éxito del robo, lo que sugiere un alto grado de planificación y conocimiento previo de las rutinas de seguridad del museo. Las imágenes indican que los ladrones actuaron con movimientos precisos antes de abandonar el recinto.

Investigación en curso

Las autoridades francesas mantienen abiertas varias líneas de investigación y continúan revisando pruebas técnicas y testimonios. El museo colabora activamente con la policía mientras se refuerzan las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.