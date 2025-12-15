La policía detiene a más de veinte personas en Ámsterdam durante una protesta contra un concierto

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

Al menos veintena de personas fueron detenidas este fin de semana en Ámsterdam durante una protesta convocada contra la celebración del concierto de un cantante israelí, según informaron fuentes policiales. La concentración derivó en incidentes que obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Incidentes durante la protesta

Las autoridades señalaron que los arrestos se produjeron por alteraciones del orden público, desobediencia a la autoridad y enfrentamientos con la policía. El dispositivo de seguridad se reforzó en los alrededores del recinto ante la afluencia de manifestantes y asistentes al evento.

Dispositivo policial

El concierto pudo celebrarse finalmente bajo fuertes medidas de seguridad, mientras la policía mantiene abiertas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades locales han recordado la necesidad de garantizar tanto el derecho de manifestación como la seguridad ciudadana.