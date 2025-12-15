La Caja de las Letras del Instituto Cervantes incorpora el legado del pueblo gitano

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibirá este martes el legado del pueblo gitano, en un acto institucional que reconoce su aportación histórica, cultural y social a la sociedad española. El depósito se realizará en la sede central del Cervantes, en Madrid.

Acto simbólico

El legado incluirá materiales representativos de la memoria y la identidad del pueblo gitano, que pasarán a formar parte del patrimonio custodiado por la institución. El acto contará con la participación de representantes institucionales y de la comunidad gitana.

Reconocimiento cultural

Desde el Instituto Cervantes han subrayado el carácter simbólico de esta incorporación, que se suma a otros depósitos vinculados a figuras y colectivos relevantes de la cultura en español. La iniciativa busca preservar y visibilizar la diversidad cultural que forma parte de la historia común.