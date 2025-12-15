Fallece el actor argentino Héctor Alterio a los 96 años

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

El actor argentino Héctor Alterio ha fallecido a los 96 años, según confirmaron fuentes de su entorno. Con una trayectoria de más de seis décadas, Alterio fue una figura clave del cine, el teatro y la televisión, tanto en Argentina como en España, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Una carrera entre dos países

Alterio participó en más de un centenar de producciones cinematográficas y teatrales, convirtiéndose en un rostro habitual del cine de autor y del teatro clásico y contemporáneo. Exiliado en España durante la dictadura argentina, trabajó con directores de referencia y se consolidó como uno de los grandes intérpretes de habla hispana.

Reconocimiento y legado

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y reconocimientos por su aportación a la cultura, y su figura fue especialmente valorada por su compromiso artístico y su rigor interpretativo. Su muerte ha provocado una amplia reacción en el ámbito cultural, donde se le recuerda como uno de los grandes nombres de la escena iberoamericana.