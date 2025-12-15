El Ministerio de Ciencia recibe más de 1.600 solicitudes para acreditaciones Erasmus

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha recibido un total de 1.610 solicitudes para obtener las acreditaciones Erasmus, un requisito previo para que las instituciones puedan participar en los programas de movilidad europea. La cifra refleja un elevado interés por parte de universidades, centros de investigación y entidades formativas.

Alta demanda de participación

Según fuentes del ministerio, las solicitudes corresponden tanto a nuevas incorporaciones como a renovaciones de acreditaciones ya existentes. El programa Erasmus permite a estudiantes, personal docente e investigador realizar estancias académicas y formativas en otros países de la Unión Europea.

Evaluación en curso

El proceso de evaluación se encuentra actualmente en marcha y se resolverá en las próximas semanas, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea. Desde el ministerio destacan la importancia de estas acreditaciones para reforzar la internacionalización del sistema educativo y científico español.