Casi la mitad de los conductores fallecidos en Murcia en 2024 había consumido alcohol o drogas

15 Dic 2025 por Redacción Irispress

El 49% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras de la Región de Murcia durante 2024 había consumido alcohol, drogas o ambas sustancias, según datos oficiales hechos públicos este lunes. La cifra vuelve a situar el consumo de estas sustancias como uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial.

Factor de riesgo recurrente

Los datos recabados por las autoridades de tráfico indican que el consumo de alcohol y drogas sigue estando presente en un número significativo de accidentes mortales, a menudo combinado con otros factores como el exceso de velocidad o la distracción al volante. Desde los servicios de seguridad vial se insiste en que estas conductas multiplican la gravedad de los siniestros.

Medidas de prevención

La Dirección General de Tráfico ha reiterado su intención de reforzar los controles preventivos y las campañas de concienciación en la región, especialmente en fines de semana y periodos festivos. El objetivo, subrayan, es reducir el número de víctimas y avanzar hacia una movilidad más segura en la red viaria murciana.