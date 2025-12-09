Los médicos convocan una huelga de cuatro días para frenar el nuevo estatuto sanitario

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los profesionales médicos han iniciado este lunes una huelga de cuatro días en rechazo al proyecto de estatuto de Sanidad, una normativa que consideran perjudicial para sus condiciones laborales. La convocatoria afecta a centros de atención primaria y hospitales, con servicios mínimos garantizados para urgencias y asistencia esencial.

Rechazo generalizado al nuevo marco laboral

Los sindicatos denuncian que el estatuto plantea modificaciones que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos laborales, generan más carga asistencial y no responden a las necesidades reales del sistema sanitario. Reclaman mayor negociación, mejoras en las plantillas y condiciones que permitan reducir la presión asistencial que sufren desde hace años.

Durante la huelga, los profesionales tienen previstas concentraciones y actos reivindicativos en varias ciudades para exigir cambios en la propuesta normativa. Advierten de que, si no se abre un diálogo efectivo con la administración, estudiarán nuevas movilizaciones en las próximas semanas.