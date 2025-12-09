Las organizaciones de mayores reclaman una ley integral y más recursos para garantizar sus derechos

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al Gobierno la aprobación de una ley integral de derechos de las personas mayores, acompañada de un aumento significativo de la financiación destinada a su atención y protección. La entidad considera que el actual marco normativo es insuficiente para responder a las necesidades de una población cada vez más numerosa y diversa.

Petición de medidas estructurales

La PMP insiste en que es necesario reforzar servicios como la atención domiciliaria, la dependencia, la accesibilidad, la prevención de la soledad no deseada y la defensa frente a situaciones de discriminación o maltrato. También reclama que las políticas públicas incorporen una perspectiva transversal del envejecimiento que garantice igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

Las asociaciones de mayores subrayan que blindar sus derechos no solo exige reformas legales, sino también financiación estable y suficiente para desarrollar programas efectivos. En un contexto de envejecimiento acelerado, advierten de que responder a los retos demográficos será clave para asegurar el bienestar y la dignidad de millones de personas en los próximos años.