La televisión en diferido gana terreno con 8 minutos de visionado diario por persona

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El consumo de televisión en diferido alcanzó en noviembre una media de 8 minutos por persona al día, lo que representa aproximadamente el 5% del consumo total de televisión, según un estudio reciente. Aunque sigue siendo una fracción menor respecto al visionado tradicional, la tendencia confirma un crecimiento sostenido de esta forma de consumo.

Un hábito que sigue consolidándose

Los datos reflejan que cada vez más espectadores optan por ver los contenidos televisivos fuera de su horario de emisión, especialmente series, documentales y programas de entretenimiento. Este comportamiento está impulsado por la flexibilidad que ofrecen los servicios de grabación y las plataformas que permiten recuperar emisiones recientes.

A pesar de su crecimiento gradual, el diferido aún está lejos de competir con el consumo lineal, que continúa concentrando la mayor parte del tiempo de visionado. No obstante, los expertos apuntan a que este hábito seguirá aumentando a medida que se generalicen los dispositivos conectados y se integren nuevas funcionalidades de reproducción bajo demanda en los hogares españoles.