La Comisión Europea abre una investigación a Google por el uso de contenidos online en su inteligencia artificial

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación formal a Google para determinar si la compañía ha utilizado contenidos publicados online sin la debida autorización para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. El expediente se enmarca en el control reforzado que la UE está ejerciendo sobre las grandes tecnológicas ante el avance de estas herramientas.

Sospechas sobre prácticas contrarias a la normativa europea

La investigación analizará si Google ha accedido a material protegido por derechos de autor o a datos personales sin cumplir los requisitos legales establecidos por la normativa europea. Bruselas quiere aclarar si la empresa ha actuado con transparencia sobre qué fuentes utiliza su IA y si respeta los límites que imponen tanto la Directiva de Copyright como el futuro Reglamento de IA.

La Comisión ha recordado que, de confirmarse prácticas irregulares, podrían imponerse sanciones significativas y exigirse cambios en el funcionamiento de sus sistemas. El caso se convierte así en un nuevo frente regulatorio entre la UE y las grandes plataformas tecnológicas, en un momento clave para el desarrollo y supervisión de la inteligencia artificial en Europa.