Igualdad analiza un posible nuevo asesinato machista que elevaría a 43 las víctimas en 2025

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad está investigando como posible crimen machista la muerte de una mujer en Barcelona, un caso que, de confirmarse, elevaría a 43 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año. El suceso se encuentra aún en fase de análisis preliminar a la espera de la confirmación oficial.

Investigación en marcha y seguimiento institucional

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima podría haber muerto a manos de su pareja o expareja, aunque las autoridades recuerdan que es imprescindible completar las diligencias policiales y judiciales antes de clasificar el caso como violencia de género. Igualdad está realizando el seguimiento del suceso a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De confirmarse, este nuevo asesinato subrayaría la persistencia de una lacra que sigue golpeando a decenas de mujeres cada año. Las instituciones han reiterado su compromiso de reforzar las medidas de prevención, protección y sensibilización, recordando que cualquier indicio de violencia debe ser denunciado y atendido de inmediato.