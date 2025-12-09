Gaza se sitúa como el territorio más letal para periodistas según Reporteros Sin Fronteras

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado de que Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, situándose por encima de otros países con altos niveles de violencia contra la prensa. La organización señala que la intensidad del conflicto ha disparado el número de informadores muertos o heridos en la zona.

México vuelve a encabezar la lista fuera de zonas de guerra

Tras Gaza, México figura como el territorio más mortífero para periodistas en contextos que no son de guerra abierta, debido a los ataques de grupos criminales y la impunidad que persiste en estos crímenes. RSF advierte de que los reporteros siguen expuestos a extorsiones, amenazas y asesinatos, especialmente quienes cubren temas de seguridad y corrupción.

El informe anual subraya que la violencia contra la prensa continúa en aumento y reclama medidas urgentes para garantizar la protección de los profesionales de la información. RSF insiste en que sin seguridad para los periodistas no puede existir un acceso real a la información ni un ejercicio pleno de la libertad de prensa.