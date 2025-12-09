Fallece Frank Gehry a los 96 años, figura clave de la arquitectura contemporánea

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El arquitecto Frank Gehry, reconocido mundialmente por su estilo rompedor y por obras icónicas como el Museo Guggenheim Bilbao, ha fallecido a los 96 años. Su muerte marca el final de una de las carreras más influyentes de la arquitectura moderna, con un legado que transformó ciudades y redefinió la relación entre arte, espacio y diseño.

Un creador que revolucionó Bilbao y el mundo

Gehry alcanzó una proyección internacional sin precedentes con el Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido en símbolo de renovación urbana y en uno de los museos más admirados del planeta. Su lenguaje arquitectónico, basado en formas orgánicas, volúmenes escultóricos y el uso innovador del titanio, cambió la percepción global de lo que la arquitectura podía ser.

Además de Bilbao, su obra incluye edificios emblemáticos como la Casa Danzante de Praga, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles o la Fundación Louis Vuitton en París. La arquitectura pierde a uno de sus grandes visionarios, cuyo trabajo seguirá influyendo a generaciones de profesionales y marcando el paisaje cultural internacional.