España supera los 7,4 millones de residentes extranjeros tras crecer un 4,5% en un año

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El número de personas extranjeras con autorización de residencia en España ha alcanzado los 7,4 millones, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. El dato confirma la tendencia al alza en la presencia de población migrante, impulsada tanto por la llegada de nuevos residentes como por la renovación de permisos ya existentes.

Aumento sostenido de las autorizaciones

El crecimiento se ha registrado en prácticamente todas las categorías de residencia, especialmente en las vinculadas al trabajo, la reagrupación familiar y la protección internacional. La mayor parte de los residentes extranjeros continúa concentrándose en las grandes ciudades y en regiones con fuerte actividad económica o agrícola.

Este aumento refleja el papel creciente de la población extranjera en la estructura social y laboral de España, donde contribuye de forma significativa al mercado de trabajo y al mantenimiento del sistema de bienestar. Las autoridades prevén que la cifra siga aumentando en los próximos meses debido a la regularización de expedientes y la llegada de nuevos solicitantes.