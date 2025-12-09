Corea del Sur denuncia la incursión de aviones rusos y chinos en su zona de defensa aérea

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El Ejército surcoreano ha informado de que casi una decena de aviones militares de Rusia y China penetraron en las últimas horas en la zona de identificación de defensa aérea del país. Aunque ninguno de los aparatos violó el espacio aéreo soberano, la operación obligó a Seúl a desplegar cazas de respuesta inmediata.

Maniobras que elevan la tensión regional

Las aeronaves, entre bombarderos y cazas escoltados, realizaron varios desplazamientos coordinados que las autoridades surcoreanas interpretan como una maniobra conjunta de demostración militar. Este tipo de incursiones, cada vez más frecuentes, se producen en un contexto regional marcado por la rivalidad estratégica y por un incremento de actividades aéreas de Rusia y China en el entorno del Pacífico.

El Gobierno de Corea del Sur ha trasladado una protesta formal y mantiene un seguimiento activo de la situación, subrayando que continuará respondiendo con firmeza ante cualquier acción que pueda comprometer su seguridad. El episodio vuelve a evidenciar la volatilidad del equilibrio militar en Asia oriental y el riesgo de incidentes no deseados.