Asfura se mantiene en primera posición en Honduras mientras Nasralla alega irregularidades

9 Dic 2025 por Redacción Irispress

El recuento electoral en Honduras, con casi el 99% de las actas escrutadas, mantiene al candidato Tito Asfura en una ligera ventaja sobre el resto de aspirantes. La estrecha diferencia ha intensificado la tensión política en el país, donde la jornada electoral ha estado marcada por una participación elevada y un escrutinio muy ajustado.

Acusaciones que tensan el clima postelectoral

El candidato Salvador Nasralla ha denunciado públicamente un supuesto “fraude”, alegando irregularidades en el proceso y reclamando una revisión exhaustiva de las actas. Sus declaraciones han desatado preocupación entre observadores y seguidores, que piden transparencia total para garantizar la legitimidad del resultado final.

Mientras las autoridades electorales continúan con la validación de las últimas actas, organismos internacionales y grupos de observación han instado a mantener la calma y a respetar los cauces legales. El país permanece a la espera de una confirmación oficial que pueda disipar dudas y evitar un aumento de la tensión social.