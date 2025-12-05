Rosalía llevará su nuevo álbum a una gira internacional con parada doble en Madrid y Barcelona

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

Rosalía ha anunciado una ambiciosa gira mundial por Europa y América para presentar su nuevo trabajo, Lux, con un total de ocho conciertos en España, repartidos entre Madrid y Barcelona. La artista catalana volverá así a los grandes escenarios con un espectáculo de gran formato tras varios meses de expectación por su nuevo proyecto musical.

Regreso por todo lo alto a los grandes escenarios

La gira arrancará en Europa y continuará por varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, consolidando el papel internacional de Rosalía como una de las artistas españolas de mayor proyección global. Las fechas en Madrid y Barcelona se repartirán en varias jornadas consecutivas, ante la previsción de una alta demanda de entradas y un aforo masivo en ambas ciudades.

El tour de Lux promete un nuevo enfoque estético y sonoro respecto a sus trabajos anteriores, con una puesta en escena renovada y una producción de gran escala. El anuncio ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales y sitúa a Rosalía como uno de los grandes reclamos musicales del próximo año tanto a nivel nacional como internacional.