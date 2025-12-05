La mayor milicia contraria a Hamás anuncia la muerte de su jefe en Gaza

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

La principal milicia opuesta a Hamás que opera en la Franja de Gaza ha confirmado la muerte de su líder, aunque ha asegurado que el fallecimiento no está relacionado con ninguna acción del grupo palestino. El suceso se produce en un contexto de máxima tensión y de continuos enfrentamientos en el enclave.

Sin implicación directa de Hamás

Según el comunicado difundido por la milicia, la muerte de su dirigente se habría producido por causas ajenas a Hamás, si bien no se han facilitado detalles concretos sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. La organización ha querido desvincular cualquier responsabilidad directa de su principal enemigo interno para evitar una escalada inmediata de represalias.

La desaparición de su líder abre ahora un periodo de incertidumbre dentro del propio grupo, que deberá reorganizar su estructura en un momento especialmente delicado para la seguridad en Gaza. La confirmación del fallecimiento añade un nuevo factor de inestabilidad en una región marcada por la violencia, las divisiones internas y el conflicto permanente.