Investigan la caída mortal de una niña de 13 años desde un edificio en Tenerife

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que una menor de 13 años falleció tras precipitarse desde un edificio en Tenerife. El suceso tuvo lugar en la tarde del martes y ha causado una profunda conmoción en el entorno vecinal y en la comunidad educativa de la isla.

Investigación en curso

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar tras recibir el aviso, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Los agentes trabajan ahora en la recogida de pruebas y la toma de declaraciones para determinar las causas exactas del suceso, sin que por el momento se haya descartado ninguna hipótesis.

El caso se encuentra bajo secreto de las primeras diligencias mientras se avanza en la investigación. Las autoridades han pedido respeto a la intimidad de la familia y prudencia en la difusión de información, dado que se trata de una menor y de un suceso especialmente sensible.