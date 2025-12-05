España abandona Eurovisión tras confirmarse la presencia de Israel en el festival

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

RTVE ha anunciado que España no participará en la próxima edición de Eurovisión después de que la organización del certamen confirmara la presencia de Israel entre los países participantes. La decisión, de gran impacto mediático y cultural, supone un hecho sin precedentes en la historia reciente del festival y marca un giro en la relación de la televisión pública española con el concurso musical europeo.

Decisión política y repercusión internacional

La cadena pública ha justificado su retirada en base a criterios de coherencia institucional y responsabilidad social, en un contexto de fuerte tensión internacional. La participación de Israel había generado un intenso debate en varios países, con protestas de sectores sociales y peticiones públicas para que el certamen tomara una posición más clara ante el conflicto en Oriente Próximo.

La salida de España de Eurovisión abre ahora un escenario incierto tanto para la organización del festival como para el propio sector musical nacional, que pierde uno de sus mayores escaparates internacionales. La decisión podría no ser aislada y provocar nuevas reacciones por parte de otras radiotelevisiones europeas, en un certamen que vuelve a situarse en el centro del debate político y cultural.