El voluntariado crece en España con más de 4,4 millones de personas implicadas

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

Con motivo del Día del Voluntariado 2025, los últimos datos reflejan que más de 4,4 millones de personas en España realizaron labores de voluntariado, una cifra que consolida el compromiso social de la ciudadanía. Del total de voluntarios, el 58,4% son mujeres, lo que pone de relieve el destacado papel femenino en las acciones solidarias y comunitarias.

Mayor presencia femenina y diversidad de ámbitos

Las mujeres encabezan la participación en ámbitos como los servicios sociales, la atención a personas mayores, la educación y la cooperación social, mientras que los hombres mantienen una mayor presencia en áreas como emergencias y protección civil. El voluntariado se concentra, principalmente, en organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y entidades del tercer sector.

El crecimiento del voluntariado confirma una tendencia sostenida en los últimos años, impulsada por una mayor sensibilización social y por el aumento de iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana. Las administraciones públicas y las organizaciones sociales subrayan el valor del voluntariado como un pilar fundamental de la cohesión social y la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.