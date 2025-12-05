El temporal invernal deja alertas por frío, viento y fuerte oleaje en buena parte del país

Un nuevo episodio de tiempo invernal ha activado avisos meteorológicos en 16 provincias y en Melilla por la combinación de nieve, rachas de viento y fuerte oleaje, con temperaturas mínimas que podrán descender hasta los 2 grados en varias zonas del territorio. El empeoramiento del tiempo afecta especialmente a áreas del norte, centro y litoral mediterráneo.

Riesgo por nieve y fenómenos costeros

Las precipitaciones en forma de nieve se concentrarán en cotas medias y altas, con posibles complicaciones para el tráfico en puertos de montaña y carreteras secundarias. Al mismo tiempo, el viento fuerte y el oleaje mantienen en alerta a numerosos tramos de costa, donde se esperan marejadas y condiciones adversas para la navegación y las actividades marítimas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, atender a la evolución de los avisos y seguir las indicaciones de los servicios de protección civil. El temporal podría prolongarse durante las próximas horas, con un descenso térmico generalizado que reforzará la sensación de frío en amplias zonas del país.