El mercado inmobiliario mantiene su escalada con un alza del 12,8% en el tercer trimestre

El precio de la vivienda subió con fuerza en el tercer trimestre del año tras registrar un incremento del 12,8%, confirmando la continuidad de la tensión en el mercado inmobiliario. El encarecimiento afecta tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano, impulsado por la alta demanda y la escasez de oferta en muchas zonas.

Presión de la demanda y falta de oferta

Los analistas señalan que la subida se explica, en gran medida, por el interés sostenido en la compra de vivienda, favorecido por la estabilidad del empleo y el ahorro acumulado, junto a la limitada disponibilidad de inmuebles. Las grandes ciudades y las áreas turísticas vuelven a concentrar los mayores incrementos de precios.

El nuevo repunte del mercado inmobiliario vuelve a reabrir el debate sobre el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias. Las administraciones estudian nuevas medidas para contener la escalada de precios, mientras el sector prevé que la presión alcista continúe a corto plazo si no aumenta la oferta de vivienda disponible.