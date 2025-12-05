El Ingreso Mínimo Vital alcanza a 2,4 millones de personas tras aumentar un 18% los hogares beneficiarios

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

El número de hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18% en el último año, hasta beneficiar a 2,4 millones de personas en toda España, según los últimos datos disponibles. Este incremento consolida el IMV como una de las principales herramientas de protección social frente a la vulnerabilidad económica.

Refuerzo de la red de protección social

El aumento de beneficiarios se ha visto impulsado, principalmente, por la mejora en los mecanismos de acceso a la prestación, la agilización de trámites y la ampliación de colectivos que pueden acogerse a esta ayuda. Familias con menores a cargo, hogares monoparentales y personas en riesgo de exclusión continúan siendo los principales destinatarios del IMV.

Desde su implantación, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo clave para miles de familias con dificultades para cubrir gastos básicos. Las administraciones destacan su papel para reducir la pobreza severa y avanzar hacia una mayor cohesión social, en un contexto económico todavía marcado por la inflación y el encarecimiento del coste de la vida.