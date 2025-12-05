Cuatro muertos tras una operación de Estados Unidos contra una lancha sospechosa en el Pacífico

5 Dic 2025 por Redacción Irispress

Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de un ataque llevado a cabo por fuerzas de Estados Unidos contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas del océano Pacífico. La operación se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control del tráfico ilícito en rutas marítimas utilizadas habitualmente para el transporte de drogas.

Operación contra el tráfico de estupefacientes

Según las primeras informaciones, la lancha fue interceptada tras ser detectada como objetivo de alto riesgo en una zona estratégica del Pacífico. Durante la actuación se produjeron disparos que provocaron la muerte de los ocupantes de la embarcación. Las autoridades han señalado que la actuación respondía a un dispositivo previamente planificado de lucha contra el narcotráfico internacional.

El suceso vuelve a poner el foco sobre la intensidad de las operaciones militares y de seguridad desplegadas por Estados Unidos en aguas internacionales para frenar las redes de tráfico de drogas. También reabre el debate sobre el uso de la fuerza en este tipo de intervenciones, especialmente cuando terminan con víctimas mortales.