Las migrañas y las crisis epilépticas pueden confundirse con ictus en niños

4 Dic 2025 por Redacción Irispress

Los trastornos neurológicos en niños, como ciertas migrañas o crisis epilépticas, pueden imitar con tal realismo un ictus que complican enormemente su diagnóstico. En población pediátrica, es habitual que episodios catalogados como «ataques neurológicos» resulten ser en realidad migraña hemipléjica, crisis epilépticas o cuadros de parálisis transitoria post-ictus, más que un ictus real.

Un espejo engañoso para la urgencia médica

Según diversos estudios, entre un 20 % y un 50 % de los casos pediátricos evaluados por posibles ictus terminan siendo «mimics» — es decir, diagnósticos diferentes, no vasculares. Entre las causas más frecuentes figuran migrañas, crisis epilépticas con parálisis post-ictal (como la parálisis de Todd) o convulsiones que producen debilidad pasajera. Por su parte, la migraña hemipléjica incluye síntomas neurológicos transitorios (como debilidad de un lado del cuerpo, alteraciones sensoriales o del habla) que pueden confundirse con un ictus.

El principal riesgo de esta semejanza es el retraso en el diagnóstico: un auténtico ictus exige atención urgente, mientras que un «mimic» puede resolverse sin secuelas, y los tratamientos difieren considerablemente. Por eso, los especialistas advierten de la necesidad de un diagnóstico preciso mediante neuroimagen avanzada (resonancia magnética, etc.) y evaluación neurológica cuidadosa cuando aparecen síntomas súbitos.

Por qué es vital distinguirlos a tiempo

Distinguir entre un ictus verdadero y un «falso ictus» —migraña hemipléjica, convulsión, etc.— puede marcar la diferencia entre un tratamiento urgente de salvación o un alivio de síntoma sin intervención invasiva. Como destaca la literatura médica, aunque los ictus en niños son poco frecuentes, su diagnóstico a tiempo puede prevenir secuelas graves. Por ello, los padres y profesionales de la salud deben considerar siempre la posibilidad de un ictus cuando un niño presenta síntomas neurológicos súbitos, y actuar con criterios de urgencia ante la duda.