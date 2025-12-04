España suma ocho nuevos ultrarricos mientras la fortuna de los más ricos crece un 21,5%

4 Dic 2025 por Redacción Irispress

La riqueza conjunta de los multimillonarios españoles experimentó un fuerte impulso en 2025, al crecer un 21,5% respecto al año anterior, según el último informe de UBS. El país cuenta ahora con 32 grandes fortunas, ocho más que el año anterior, tras un ejercicio marcado por el crecimiento de patrimonios empresariales y familiares.

Un año de expansión patrimonial

El incremento se debe, principalmente, a la revalorización de activos y al sólido desempeño de algunos de los mayores grupos empresariales del país. El informe destaca especialmente el aumento del patrimonio de Amancio Ortega, que sumó 21.000 millones de dólares adicionales y concentra ya más de la mitad de la riqueza total de los multimillonarios españoles, con 124.000 millones.

Además del crecimiento individual, el informe subraya una tendencia global al alza en la creación de grandes fortunas, tanto por generación propia como por procesos de sucesión empresarial. España se sitúa así entre los países europeos donde más se ha ampliado el número de ultrarricos en el último año, consolidando a este segmento como uno de los que mayor ritmo de crecimiento patrimonial registra.