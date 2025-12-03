YouTube pagará 24,5 millones para cerrar la demanda presentada por Donald Trump

3 Dic 2025 por Redacción Irispress

YouTube ha acordado abonar 24,5 millones de dólares para poner fin a la demanda presentada por el expresidente Donald Trump, después de que la plataforma suspendiera sus cuentas tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Con este pacto, la compañía se convierte en la tercera gran red social en alcanzar un acuerdo económico con el exmandatario, tras los pactos previos de Meta y X.

Acuerdo millonario y reparto del pago

Del total, 22 millones irán destinados a la organización sin ánimo de lucro Trust for the National Mall, mientras que los 2,5 millones restantes cerrarán las reclamaciones de otros demandantes, entre ellos la American Conservative Union. El caso se enmarca en las acciones emprendidas por Trump contra diversas tecnológicas por su expulsión de las plataformas tras considerar que sus mensajes podían incitar a más violencia en plena insurrección.

Meta acordó anteriormente un pago de 25 millones, mientras que X resolvió su litigio con una cifra cercana a los 10 millones.

Las tecnológicas suavizan su postura

Los acuerdos llegan en un contexto en el que las grandes plataformas han adoptado un enfoque más conciliador hacia Trump desde su regreso al poder. Tras la compra de X por Elon Musk en 2022, la plataforma restableció la cuenta del expresidente, un movimiento seguido por Meta en 2023 y por YouTube poco después.

En la última semana, YouTube anunció que reactivará ciertas cuentas suspendidas bajo normativas ya retiradas relacionadas con la desinformación sobre las elecciones de 2020. La compañía defendió que valora “las voces conservadoras” y su papel en el debate público, marcando un giro en su estrategia de moderación.